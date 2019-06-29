Dilara Eltemur, bronz madalya kazandı!
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, kadınlar kata üçüncülük müsabakasında Fransız Alexandra Feracci ile karşılaştı.
Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen organizasyonda milli karateci, kadınlar kata üçüncülük müsabakasında Fransız Alexandra Feracci ile karşılaştı.
Dilara Eltemur, rakibini mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Kaynak: Hürriyet
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