Dilara Aksüyek ve Onur Bay, Cihangir'de

Çift,kısıtlamanın olduğu cumartesi günü köpeklerini gezdirirken objektife yansıdı.

Çift,kısıtlamanın olduğu cumartesi günü köpeklerini gezdirirken objektife yansıdı. Aksüyek'in sohbet sırasında ikinci kez barıştığı sevgilisi Onur Bay'a sarılması objektiflere yansıdı.

Aksüyek ayrıca sevgilisinin kulağını ısırarak sevgi gösterisinde bulundu. Fotoğraflarının çekildiğini fark eden çift, utangaç tavırlar sergiledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Arka Sokaklar" dizisinde rol alan Onur Bay, rol arkadaşı Şevket Çoruh'un koronavirüse yakalanması hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Şu sıralar vakalar çok arttığı için arada böyle şeyler yaşanıyor. Şevket Abi'nin durumunu yeni öğrendim, pek bilgim yok. En son konuştuğumda gayet iyiydi."

BÖYLE ŞEYLERİN KONUŞULMASI ÜZÜCÜ

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Onur Bay (24) muhabirlerin Dilara Aksüyek(33) ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.

Akyüsek ise 'yaş farkı bizim için problem değil' ifadelerini kullanmıştı. Onur Bay ve Dilara Aksüyrek arasında 9 yaş var.

Kaynak: Hürriyet