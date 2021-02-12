Dilara Aksüyek ve Onur Bay ayrıldı

En son İstanbullu Gelin dizisinde 'İpek' karakteriyle izlediğimiz Dilara Aksüyek, gönlünü Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'a kaptırmıştı. Yaklaşık 4 aydır aşk yaşayan çiftten ayrılık haberi geldi.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Sessiz sedasız yollarını ayıran çift sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

BÖYLE ŞEYLERİN KONUŞULMASI ÜZÜCÜ

Geçtiğimiz günlerde görüntülenen Onur Bay muhabirlerin Dilara Aksüyek ile aralarındaki yaş farkını sorması üzerine "21'inci yüzyılda artık böyle şeylerin konuşulması üzücü. Yaş farkı sorun değil, biz mutluyuz. Her şey çok güzel gidiyor" demişti.

Akyüsek ise 'yaş farkı bizim için problem değil' ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet