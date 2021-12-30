Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek hayatı ve biyografisi! Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek hayatı ve biyografisi! Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli?

Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek hayatı ve biyografisi! Dilara Aksüyek kaç yaşında, nereli?
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Dilara Aksüyek, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Dilara Aksüyek hakkında merak edilenler. Dilara Aksüyek hayatı ve biyografisi. Dilara Aksüyek kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Dilara Aksüyek merak konusu oldu. İşte Dilara Aksüyek hakkında merak edilen Dilara Aksüyek kimdir, Dilara Aksüyek hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Doğum tarihi: 24 Temmuz 1987
Kaç yaşında: 34 yaşında
Nereli: Karşıyaka Boy: 1,65 m

Dilara Aksüyek (d. 24 Temmuz 1987, Karşıyaka), Türk oyuncudur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 yılında başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

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