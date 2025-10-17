Haberler

Dilan Polat'ta uyuşturucu çıktı mı, Dilan Polat uyuşturucu kullanıyor mu?

Dilan Polat'ta uyuşturucu çıktı mı, Dilan Polat uyuşturucu kullanıyor mu?
Güncelleme:
İstanbul'da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, kan ve saç örnekleri alınan ünlülerden sekizinin test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı öğrenildi. Peki, Dilan Polat'ın test sonucu ne oldu, Polat uyuşturucu kullanıyor mu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 Ekim'de başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında şarkıcıların, fenomenlerin ve oyuncuların da bulunduğu 19 kişi "uyuşturucu madde kullanmak" suçlamasıyla ifadeye çağrıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen bu isimlerden kan ve saç örnekleri alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan incelemelerde 19 kişiden 8'inin test sonucunun pozitif çıktığı tespit edildi. Dilan Polat'ın test sonucuna ilişkin ise gözler resmi açıklamalara çevrildi.

DİLAN POLAT'TA UYUŞTURUCU ÇIKTI MI?

İstanbul'da gerçekleştirilen geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, ünlü isimlerden alınan kan ve saç örneklerinin analiz sonuçları kamuoyuna yansıdı. Yapılan incelemelerde, birçok tanınmış ismin test sonuçlarında uyuşturucu maddeye rastlandığı ortaya çıktı.

TEST SONUÇLARINDA POZİTİF BULGU

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan tahliller sonucunda, 19 kişi arasında yer alan 8 ünlü ismin testinin pozitif çıktığı belirlendi. Bu isimlerin; Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olduğu öğrenildi.

POZİTİF SONUÇ ALAN ÜNLÜLERİN LİSTESİ

• Dilan Polat

• Derin Talu

• Berrak Tüzünataç

• Deren Talu

• Birce Akalay

• Kubilay Aka

• Metin Akdülger

• Kaan Yıldırım

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu isimlerin ifadeleri alınarak yasal süreç başlatıldı. Yetkililer, soruşturmanın derinlemesine sürdüğünü ve elde edilen bulgular doğrultusunda yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Osman DEMİR
