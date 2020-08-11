Dilan Karataş olayı nedir? Dilan Karataş öldü mü? Dilan Karataş, 8 Ağustos'ta ormanlık bir alanda ağaca asılı olarak cansız bedenine ulaşılmıştı. Bir süre önce boşanan Swzan Zada, kızını görmeye gelen baba Cengiz Karataş'ın kızları Dilan'ı bir daha geri getimemesi üzerine polise şikayette bulundu. Dilan Karataş'ı kim öldürdü?

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde meydana gelden olayda iddiaya göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Cengiz Karataş, Suriyeli eski eşi Swzan Zada'dan olan kızı Dilan Karataş'ı görmek istedi. Ayrı yaşadığı eşinin evine giden Karataş, kızını yanına alarakbir süre sonra getireceğini söylese de Karataş'tan bir daha haber alınamadı. Anne durumu polise bildirdi ve çalışma başlatan polis gelen ihbarlar üzerine baba ve kızın cansız bedenllerini iki ayrı ilçede buldu.

DİLAN KARATAŞ OLAYI NEDİR?

İlçeye bağlı Şekere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 9 Ağustos günü öğle saatlerinde ağaca asılı bir ceset gören çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yapılan inceleme sonucunda ağaca asılı kişinin Cengiz Karataş olduğunu saptadı. Birkaç saat sonra ise polise Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Asri Mezarlığı'nda ağaca iple asılı şekilde bir kız çocuğu cesedi bulunduğu ihbarı geldi. Olay yerine giden polis ekiplerinin çalışması sonucu cesedin Cengiz Karataş'ın kızı Dilan Karataş'a ait olduğu tespit edildi. Baba- kızın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ANNE KIZININ CENAZESİNİ TESLİM ALDI

11 Ağustos günü ise kızı Dilan'ın cenazesini almak için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gelen anne Swzan Zada, şiddet gördüğü gerekçesiyle Cengiz Karataş'tan 2 yıl önce ayrı yaşamaya başladığını ve kızını eşinin öldürdüğünü ileri sürdü. Gözyaşları arasında kızının cenazesini bekleyen anne, "Keşke ben ölseydim. Neden o küçük çocuğa kıydın cani katil. Benim ciğerimi yaktın. Bu baba değil, bu cani bir katil. Niye öldürdü o kadar eziyet etti, niye astı. Çünkü beni anneme götür dedi. Çocuğumu öldürdü. Beni de al yanına kuzum. Ben seni nasıl unutacağım ? Ben gelini götürüyorum Kırkhan'a. Ben bir şehit alıyorum benim kızım şehit. Bir tane çocuğum vardı. O da elimden gitti ben nasıl dayanacağım" şeklinde tepkisini dile getirdi.

Anne Zada'nın kız kardeşi Feyruz Abuzeyna ise Cengiz Karataş'ın ablası ve yeğenine 8 yıldır sürekli şiddet uyguladığını iddia ederek, şunları söyledi; "Saat 14.00'e kadar izin verilmişti. Saat 16.00'da gittik karakola. Çocuğun getirilmediğini söyledik ve şikayet ettik. Baktılar ki çocuğu asmış. Evliyken 8 yıldır hem karısına hem kızına şiddet uyguluyordu. En son iki sene önce annesinin yanına gitti. Sonra kocası ağabeylerinin çocuklarını vurduğu için hapse girdi. 7 sene hapis cezası aldı. Sonra açık hapisten çıktı ve kızını aldı, öldürdü."

Anne Swzan Zada ve ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınan küçük Dilan'ın cenazesinin Kırıkhan ilçesinde Yeni Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.