Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım (2)
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Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım (2)

27.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 27.01.2021 13:49
Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım (2)

Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım (2)GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ? Boşandığı eşi Maruf Kok tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dilan Kok'un cenazesi bugün sabah saatlerinde Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karaağaç Mahallesindeki...

Dilan'ı camını kırarak girdiği evde öldüren eski eş: Aldattığını düşündüm, pişmanım (2)

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ?    Boşandığı eşi Maruf Kok tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Dilan Kok'un cenazesi bugün sabah saatlerinde Iğdır Devlet Hastanesi morgundan alınarak Karaağaç Mahallesindeki evine getirildi. Yakınlarının ağıtları arasında evinde bir süre tutulan genç kadın, Asri Mezarlığa götürülerek kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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