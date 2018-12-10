Dilan Çiçek Deniz ve Aslı Bekiroğlu'nun Dans Videosu Sosyal Medyayı Salladı
Çukur dizisinin güzel oyuncusu Dilan Çiçek Deniz ve Jet Sosyete'de, "Melike" karakteriyle dikkat çeken Aslı Bekiroğlu, Altın Kelebek Ödül Gecesi'ne damga vurdu.
Çukur'un Sena'sı Dilan Çiçek Deniz Çiçek ve Jet Sosyete'nin Melike'si Aslı Bekiroğlu 45. Altın Kelebek Ödül Gecesi paylaşımlarıyla sosyal medyada olay oldu.
ENERJİSİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI
Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayan ödülünü alan Bekiroğlu gecedeki enerjisiyle göz kamaştırdı. Güzel oyuncu arkadaşı Çiçek ile dans ederken bir videosunu "en yakın dostum" notuyla paylaştı. Ancak videoda Çiçek'in memnuniyetsiz halleri dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada hızlıca yayılan bu dans görüntülerini Dilan Deniz Çiçek de kendi hesabından paylaştı.
YORUMLAR (7)
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ohhh iç iç iç sonra ayyy nerede benim zarım :)Cevap Yaz 2 Yayından KaldırKOMİK LAN :)): İnceeeee:)Yayından Kaldır
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Param olaydı da bende sallıyaydım.Cevap Yaz Yayından KaldırAYNUR: AynenYayından Kaldır
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Kafalar pırıl pırıl. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır