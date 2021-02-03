Dilan Çıtak Tatlıses: Her şey çok güzeldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dilan Çıtak Tatlıses: Her şey çok güzeldi

03.02.2021 08:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:52
Dilan Çıtak Tatlıses: Her şey çok güzeldi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Babasını ayrımcılıkla suçladığı için araları bozulan genç şarkıcı ile Tatlıses, geçtiğimiz günlerde barışmıştı.

İbrahim Tatlıses'in, kızını evinde ziyaret ettiği kare, sosyal medyada ses getirmişti. Babasıyla çektirdiği kareyi Instagram hesabında paylaşan Dilan Çıtak Tatlıses, konuyla ilgili sorulara "Arkadaşlar her şey çok güzeldi, iyi akşamlar" yanıtını verdi.

DİLAN'A EV VERMEDİ

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses, Kuşadası'ndaki sitesinden çocuklarına birer daire vereceğini açıkladı. Tatlıses sözünü tuttu ve Dilan Çıtak dışında bütün çocuklarına ev verdi. Bu durum baba kız arasında kırgınlığa neden oldu.

KIRGINLIK BİTTİ

Ev krizinden sonra baba kız aylar sonra bir araya geldi. İbo Show programı için İstanbul'da bulunan İbrahim Tatlıses kızını evinde ziyaret etti. Bu buluşmayı ölümsüzleştiren Dilan Çıtak paylaştığı fotoğrafın altına, 'Evime hoş geldiniz babacığım' mesajını düştü.

BEN KENDİ PARAMI KAZANIYORUM

Dilan Çıtak Tatlıses, babasından miras beklentisi olup olmadığı sorusuna da şu yanıtı vermişti: "Hiçbir zaman öyle bir beklentim olmadı. Hatta bu konuda haksız eleştirilere de maruz kaldım. Babamın soyadını almamın nedeninin para olduğunu söylüyorlardı. Halbuki öyle bir şey yok. Ben kendi parasını kazanıp harcayan biriyim. Tatlıses soyadını maneviyat yönünden aldım. Mesela 'Çocuklara Kuşadası'ndan ev verilecek' dendi, herkese verildi ama bana verilmedi. Çıkıp da 'Niye bana verilmedi?' demedim. Çünkü aklım orada değil."

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Ömer Ali Şahiner İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Sel İzmir Twitter Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dilan Çıtak Tatlıses: Her şey çok güzeldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 08:51:55. #1.14#
title