Dilan Çıtak Tatlıses: Elbet bana da sıra gelir
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Dilan Çıtak Tatlıses: Elbet bana da sıra gelir

01.01.2021 17:13 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:18
Dilan Çıtak Tatlıses: Elbet bana da sıra gelir

Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'le arasının düzeldiğini söyledi: "Şu an babamla aramız şükür, çok iyi. Allah bozmasın.

Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'le arasının düzeldiğini söyledi: "Şu an babamla aramız şükür, çok iyi. Allah bozmasın. Beni programına davet etmedi. Bu aralar programına ağır isimler çıkıyor. Elbet sıra bana da gelir... Gelmezse de sorun yok."

Kaynak: Hürriyet

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