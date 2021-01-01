Dilan Çıtak Tatlıses: Elbet bana da sıra gelir

Dilan Çıtak Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'le arasının düzeldiğini söyledi: "Şu an babamla aramız şükür, çok iyi. Allah bozmasın. Beni programına davet etmedi. Bu aralar programına ağır isimler çıkıyor. Elbet sıra bana da gelir... Gelmezse de sorun yok."

Kaynak: Hürriyet