Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var

Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses'in müzik kariyerinin yanı sıra ticaret yapmasını kendisine örnek aldığını ve tırnak bakım dükkanlarının yenilerini açacağını söyledi: "Ticaret hayatını çok sevdim. Babamın ticaret zekasının bende de olduğunu düşünüyorum.

Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses'in müzik kariyerinin yanı sıra ticaret yapmasını kendisine örnek aldığını ve tırnak bakım dükkanlarının yenilerini açacağını söyledi: "Ticaret hayatını çok sevdim. Babamın ticaret zekasının bende de olduğunu düşünüyorum. Yakında Bağdat Caddesi'nde yeni bir şubemizi açacağız. Yurtdışına da açılacağız." 

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı İlker Kaleli Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Enes Ünal Arda Turan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:12:57. #1.16#

title