Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın ticaret zekası bende de var

Tatlıses ise babası İbrahim Tatlıses'in müzik kariyerinin yanı sıra ticaret yapmasını kendisine örnek aldığını ve tırnak bakım dükkanlarının yenilerini açacağını söyledi: "Ticaret hayatını çok sevdim. Babamın ticaret zekasının bende de olduğunu düşünüyorum.