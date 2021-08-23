Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? Dilan Çıtak biyografisi!
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Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? Dilan Çıtak biyografisi!

Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? Dilan Çıtak biyografisi!
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çatak magazin gündeminden düşmüyor. Dilan Çıtak'ın hayatı merak edilmekte. Peki, Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? Dilan Çıtak mesleği nedir? Dilan Çıtak hayatı ve biyografisi nedir?

Dilan Çıtak'ın hayatı ve ailesi araştırılıyor. İbrahim Tatlıses'in yedi çocuğundan biri olan Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında? araştırılmakta. Peki, Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? Dilan Çıtak mesleği nedir? Dilan Çıtak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu. Tüm hayatı boyunca tıpkı İbrahim Tatlıses gibi müzikle iç içe bir yaşantısı oldu. 2003 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okumaya başladı. Asıl branşı şan olarak başladığı eğitimine piyano ve keman dersiyle de devam etti. 2 sene keman 4 sene piyano çaldı kemanı bıraktı ve piyano çalmaya devam etti. Okul süresince müzikallerde ve korolarda yer aldı. Caz orkestralarında solistlik yaptı. Aynı zamanda Pera tiyatroda 2 sene oyunculuk eğitimi aldı.

2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı. Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.

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Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? Dilan Çıtak biyografisi! - Haberler
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