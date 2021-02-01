Dilan Çiçek Deniz: Sıram gelince aşı yaptıracağım
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Dilan Çiçek Deniz: Sıram gelince aşı yaptıracağım

01.02.2021 08:12 | Son Güncelleme: 01.02.2021 08:15
Dilan Çiçek Deniz: Sıram gelince aşı yaptıracağım

Oyuncu, gazetecileri engellemeye çalışan set çalışanına müdahale ederek soruları yanıtladı.

Oyuncu, gazetecileri engellemeye çalışan set çalışanına müdahale ederek soruları yanıtladı. Çekiminin bittiğini ve evine gideceğini söyleyen Deniz, "Pandemi sürecinde insanlar evlerinde oturuyor. Biz de onlara güzel bir şeyler sunmak için çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi. Koronavirüs aşısı yaptırıp yaptırmayacağı sorusuna "Sıra bana geldiği zaman yaptıracağım" yanıtını veren Deniz, Alihan Aloğlu'yla ilişkisi sorulduğunda da "Her şey yolunda, mutluyuz" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet

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