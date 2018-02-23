Dilan Çiçek Deniz ile Sevgilisi Furkan Andıç, Hamamın Kadınlar Bölümünden Çıktı
Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Furkan Andıç, katıldıkları doğum günü partisinde dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince hamamın kadınlar bölümünden çıkış yaptı.
'Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, 28'inci yaş gününü Cağaloğlu Tarihi Hamam'da düzenlediği partiyle kutladı. Doğum gününe; güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni bir aşka yelken açtığı Furkan Andıç'la katıldı.
HAMAMIN KADINLAR BÖLÜMÜNDEN ÇIKTI
Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Furkan Andıç, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince hamamın kadınlar bölümünden çıkış yaptı. Taksiye binerek soluğu Furkan Andıç'ın Moda'daki evinde aldılar.
"İNANIN ÇOK YORGUNUZ"
Apartman önünde görüntülenen çift, "İnanın çok yorgunuz. Sabah kalkıp setlere gideceğiz" dedi.
İkili böyle görüntülendi;
YORUMLAR (25)
-
taşş taşşCevap Yaz Yayından Kaldır
-
İKİSİNİNDE GÖZLER BAYGIN NE İÇTİLERSE ARTIK.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
vaybe güzel kız mısCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
-
ayakta bot kıç acık yazı mı kışı mı yaşıo belli degilCevap Yaz 23 Yayından Kaldır
-
çorapları süper.Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır