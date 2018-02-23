Dilan Çiçek Deniz ile Sevgilisi Furkan Andıç, Hamamın Kadınlar Bölümünden Çıktı
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Dilan Çiçek Deniz ile Sevgilisi Furkan Andıç, Hamamın Kadınlar Bölümünden Çıktı

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Furkan Andıç, katıldıkları doğum günü partisinde dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince hamamın kadınlar bölümünden çıkış yaptı.

'Bizim Hikaye' dizisinin başrol oyuncusu Burak Deniz, 28'inci yaş gününü Cağaloğlu Tarihi Hamam'da düzenlediği partiyle kutladı. Doğum gününe; güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yeni bir aşka yelken açtığı Furkan Andıç'la katıldı.

HAMAMIN KADINLAR BÖLÜMÜNDEN ÇIKTI

Dilan Çiçek Deniz ile sevgilisi Furkan Andıç, dışarıda muhabirlerin olduğunu öğrenince hamamın kadınlar bölümünden çıkış yaptı. Taksiye binerek soluğu Furkan Andıç'ın Moda'daki evinde aldılar.

"İNANIN ÇOK YORGUNUZ"

Apartman önünde görüntülenen çift, "İnanın çok yorgunuz. Sabah kalkıp setlere gideceğiz" dedi.

İkili böyle görüntülendi;

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