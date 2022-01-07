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Dilan Çiçek Deniz evsiz kaldı

Dilan Çiçek Deniz evsiz kaldı
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Sevgilisi Thor Saevarsson'la yılbaşı tatili için İzlanda'ya giden Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'ye dönüşte kötü bir sürprizle karşılaştı. Kütük evini su basan güzel oyuncu, otele yerleşti. İşte detaylar…

Takvim'den Deniz Bayar'ın haberine göre; Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in rüya gibi başlayan İzlanda tatilikabusla bitti. Geçtiğimiz ay Boğaz köprüsünde evlilik teklifi aldığıyönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'un ailesiyle tanışmak için yeniyıla İzlanda'da girmeye karar veren Deniz, önceki gün Türkiye'yedöndü.

Müstakbel eşinin ailesiyle kısa sürede kaynaşan 26 yaşındakigüzel oyuncu, sosyal medyada coşmuştu. Thor Saevarsson'ın babasıyla objektif karşısına geçen Deniz, paylaştığı karesine "Hanımlar, beyler;kayın peder" notunu düşmüştü.

Rüya gibi tatilini tamamlayan Dilan ÇiçekDeniz ve sevgilisi önceki gün yurda döndü. Göktürk'te 6 odalı birkütük evde Thor Saevarsson'la birlikte oturan oyuncunun evini subastı. Evin içinin kullanılmaz hale geldiğini gören ve büyük bir şokyaşayan Deniz, soluğu Boğaz manzaralı lüks bir otelde aldı. İzlandalıaşkıyla otel odasında kalan Dilan Çiçek Deniz, evinin tadilatişlemlerini hızla başlattı.

Dilan Çiçek Deniz evsiz kaldı

Dilan Çiçek Deniz evsiz kaldı

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