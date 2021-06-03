Dilan Çiçek Deniz'in reklam filminden kazandığı para dudak uçuklattı
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Dilan Çiçek Deniz'in reklam filminden kazandığı para dudak uçuklattı

Dilan Çiçek Deniz'in reklam filminden kazandığı para dudak uçuklattı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. Deniz, bir dondurma markasının reklam filminde rol almıştı. Ünlü ismin reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Pandemi sürecinden dolayı dışarıda olmamaya özen gösterdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Yasaklar kalkınca çok yakın arkadaşlarımla bir araya geldik. Hem yemek yedik hem de alışveriş yaptık" açıklamasında bulundu.

"GÜZEL TEPKİLER ALDIM"

Son olarak bir dondurma markasının reklamlarında rol alan güzel oyuncu, "Reklam filmimiz yayınlandı. Gelen tepkiler ve aldığımız geri dönüşler çok güzel. Sizlerin aracılığı ile herkese bir kez daha teşekkür ederim" açıklamasında bulundu.

500 BİN TL ALDI

Son olarak 'Alev Alev' dizisinde başrolde yer alan 26 yaşındaki oyuncu, rol aldığı reklam filminden 500 bin TL ücret aldı.

Dilan Çiçek Deniz'in reklam filminden kazandığı para dudak uçuklattı
Dilan Çiçek Deniz'in reklam filminden kazandığı para dudak uçuklattı

Kaynak: Snob Magazin

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Dilan Çiçek Deniz'in reklam filminden kazandığı para dudak uçuklattı - Haberler Magazin
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