Dilan AKTEPE COŞAR Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış...
Dilan AKTEPE COŞAR Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırDilan AKTEPE COŞAR Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır.
Dilan AKTEPE COŞAR Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadırDilan AKTEPE COŞAR Kelkit Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü öğretim görevlisi kadrosuna atanmış bulunmaktadır. Tebrik eder, başarılar dilerim. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR
Kaynak: Habermetre