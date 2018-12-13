Dil ve Konuşma Bozuklukları Tedavi Merkezi Açılışı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde "Dil ve Konuşma Bozuklukları Merkezi" açıldı.

Dil ve konuşma bozukluğu hastalıklarını tedavi edecek merkezin açılış töreninde konuşan Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, merkezin önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Merkezi down sendromu nedeniyle konuşma bozukluğu yaşayan hastalardan biyonik kulak ameliyatı sonrası dil ve konuşma sorunları yaşayan hastalara kadar geniş bir hasta grubuna hizmet verecek. Bölgede açılan ilk merkez olması nedeniyle önemli bir yeri var. Merkez sayesinde dil ve konuşma bozukluğu olan hastaların özel merkezlere ya da il dışına gitmelerine gerek kalmayacak."

Kulak Burun Boğaz Kliniği Eğitim Görevlisi Abdulkadir Özgür de, iletişimin önemine değinerek, "Konuşma ile ilgili bozukluklar kişinin hayatını önemli ölçüde etkilemektedir. Dil ve konuşma bozukluklarında ortaya çıkan sorunlar genellikle çözülebilir sorunlardır ve bu sorunların çözümünde dil konuşma terapistleri çok önemli bir rol oynamaktadır." diye konuştu.

Merkezde iki dil ve konuşma terapistiyle hizmet vereceklerini ifade eden Özgür, "Merkezimizde çocuklarda ve yetişkinlerde sık karşılaşılan sorunlardan olan kekemelik, hızlı konuşma, ses kısıklığı, genetik hastalıkların bazılarında gelişen konuşma bozuklukları, down sendromlu hastalardaki konuşma bozuklukları, harf ve heceleme bozuklukları gibi hastalıkların yanı sıra biyonik kulak ameliyatı yapılan hastaların da dil ve konuşma sorunlarına çözüm bulaşacağız, onların dil gelişimine destek olacağız." dedi.

Açılışa Hastane Başhekim Vekili Uzman Dr. Eda Türe ile hastane yöneticileri katıldı.