Dil ve Edebiyat dergisinin "Yunus Emre Özel Sayısı" okuyucuyla buluştu

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan Dil ve Edebiyat dergisi, Kasım sayısını Yunus Emre'ye ayırdı.

Makale, tahlil, inceleme, deneme ve şiirlerin bulunduğu "Yunus Emre Özel Sayısı"nda, bütün yönleriyle Yunus Emre ele alındı.

Üzeyir İlbak'ın Genel Yayın Yönetmenliğinde hazırlanan özel sayıda, 24 edebiyatçı, yazar, şair ve akademisyenin metinlerine yer verildi.

Kapak resmini Hakan Hadi Kadıoğlu'nun çizdiği dergide, Yunus Emre'nin şair, mutasavvıf, dil müdafisi, alim ve arif yönlerine dair araştırma, inceleme, tahlil ve yorum yazıları yer alıyor.

Özel sayıda ayrıca Yunus'a atfedilmiş şiirler ve usta edebiyatçılardan alıntı ve çevirileri de okuyucuların istifadesine sunuluyor.

Üzeyir İlbak, "Yunus Emre Yılını Bitirirken" başlıklı giriş yazısında, Yunus Emre'nin asırlar boyunca diriliğini koruyan saf Türkçenin önemine değinerek, "Yunus Emre'ye ve Türkçeye bir kelime ile de olsa emeği geçen hiçbir şair ve yazarın ideolojik endişelerle yargılanmasını ve dışlanmasını doğru bulmuyoruz. Almanlar için Goethe, İspanyollar için Cervantes ve İngilizler için William Shakespeare ne anlama geliyorsa bizim için de Yunus Emre aynı yerde ve aynı makamdadır." değerlendirmesini yaptı.

Geçen ay vefat eden milletvekili ve kültür insanı İsmet Uçma'yı da unutmayan İlbak, "Dost Bir Dostun Dostlarına Erken Vedası İsmet Uçma Ağabey" başlıklı bir yazı da kaleme aldı.

Vedat Eğilmez, Hakan Hadi Kadıoğlu, Zafer Acar, Orhan Kemal Tavukçu, Muharrem Daşdemir, Fahir İz, Mustafa Özçelik, Erdoğan Boz, Vefa Taşdelen, Büşra Belek, Elif Sönmezışık, Lütfi Bergen, Agah Sırrı Levend, Ekrem Sakar, Prof. Dr. Fikret Türkmen, Nuray Alper ve Yusuf Yıldırım da yazılarıyla dergiye katkıda bulunan isimler arasında bulunuyor.

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