Dil ve Edebiyat Dergisi, bu ay Necip Fazıl dosyasını okurlarla buluşturuyor

Dil ve Edebiyat Dergisi 149. sayısında edebiyat ve fikir dünyasının önemli şahsiyetlerinden Necip Fazıl Kısakürek'i dosya olarak ele aldı.

Dil ve Edebiyat Dergisi 149. sayısında edebiyat ve fikir dünyasının önemli şahsiyetlerinden Necip Fazıl Kısakürek'i dosya olarak ele aldı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği tarafından aylık olarak yayımlanan derginin mayıs sayısında, Necip Fazıl dosyasının yanı sıra özgün şiir ve hikayeler de okurların beğenisine sunuluyor.

Derginin genel yayın yönetmeni Üzeyir İlbak, "Fetih, Oruç ve Necip Fazıl" başlıklı giriş yazısında, Necip Fazıl dosyasında övgü ve yergi levhalarını kırmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Necip Fazıl yazıları, ileride Necip Fazıl'ı çalışacak arkadaşlara yeni bir ufuk açacaktır." ifadesini kullandı.

Dosyada ayıca Necip Fazıl Kısakürek'in "Adımız", "Allahsız Dünya" ve "Kendimize Dair" eserlerinin yanı sıra Lütfi Bergen'in "Necip Fazıl ile Nurettin Topçu'nun Fikri Farkları Üzerine" değerlendirmesi, Aykut Nasip Kelebek'in "Necip Fazıl Poetikasında Üçüncü Yol Arayışı", Murat Ertaş'ın "Bir Artist Karakter, Dava Adamı ve Şair Necip Fazıl'da 'Ben'", Sadık Akbayır'ın "Nazım Hikmet'le Necip Fazıl'ın Kesişen Yolları", Naci Elmalı'nın "Erzurum Basınında Necip Fazıl", Halit Yıldırım'ın "Hikaye Dağındaki Göz Kamaştıran Parıltı Necip Fazıl" yazıları yer alıyor.

Derginin kapak tasarımında ise Necip Fazıl Kısakürek portre çalışmasıyla Hakan Hadi Kadıoğlu'nun imzası bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı