"Dil Operasyonu"nda 21 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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"Dil Operasyonu"nda 21 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ankara'da düzenlenen "Dil Operasyonu" kapsamında, kapı dillerini düşürerek, hırsızlık yaptıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

13.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:53

Ankara'da düzenlenen "Dil Operasyonu" kapsamında, kapı dillerini düşürerek, hırsızlık yaptıkları belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, evden hırsızlık olaylarının artması nedeniyle Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince 4 özel ekiple çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, toplamda 21 şüpheli kadının iki ve üçerli gruplar halinde organize olarak şebeke kurdukları, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullandıkları ve birbirlerine çilingir eğitimi vererek kapı açma konusunda beceri kazandıkları belirlendi.

Yaklaşık 17 kilometre boyunca toplam 142 güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek takip başlatan ekipler, zanlıların hırsızlık esnasında başlarını kapattıklarını, yüzlerine de pandemi bahanesiyle maske taktıklarını belirledi.

Hırsızlık şüphelilerinden birinin yolda maskesini değiştirdiğini gören ekipler, attığı maskeyi bulup yapılan biyolojik incelemenin ardından kimlik bilgisine ulaştı. Kimlik bilgisine ulaşılan zanlıdan yola çıkan polis, şebekenin diğer üyelerini de tespit ederek, 27 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

"Dil" adı verilen operasyonda, aralarında cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, hırsızlık zanlılarının sürekli hamile kalarak bebek sahibi oldukları, bu durumu da soruşturma süresinde kendilerine kalkan olarak kullandıkları belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Dil Operasyonu'nda 21 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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