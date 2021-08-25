Dil okulu üzerinden İngiltere'ye gitmek isterken dolandırıldı
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Dil okulu üzerinden İngiltere'ye gitmek isterken dolandırıldı

Dil okulu üzerinden İngiltere'ye gitmek isterken dolandırıldı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de yaşayan Mehmet Alacaatlı (39), yabancı dil okulu üzerinden İngiltere'ye gitmek için başvurduğu danışmanlık hizmeti veren E.Ö. isimli kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

MERSİN'de yaşayan Mehmet Alacaatlı (39), yabancı dil okulu üzerinden İngiltere'ye  gitmek için başvurduğu danışmanlık hizmeti veren E.Ö. isimli kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Mehmet Alacaatlı, 7 Kasım 2018'de yabancı dil okulu üzerinden İngiltere'ye  gitmek için Adana'da danışmanlık hizmeti veren E.Ö. ile iletişime geçti. İddialara göre Mehmet Alacaatlı kendisini İngiltere'deki özel bir koleje kayıt ettireceğini söyleyen E.Ö ile sözleşme imzalayıp, 12 bin sterlin ödedi. Sözleşmeye göre Alacaatlı, 10 Aralık 2018'de eğitime başlayacaktı. Ancak aradan yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen herhangi bir dönüş alamayan Alacaatlı, E.Ö.'yü aradı.  Parasının iade edilmesini isteyen Alacaatlı'ya geçen sürede 2 bin 500 sterlin iade edildi. 3 yıl geçmesine rağmen parasının kalan kısmını alamadığnı belirten  Alacaatlı, E.Ö.'den şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'nca açılan soruşturmada ifadesi alınan E.Ö., Mehmet Alacaatlı'ya  parayı en kısa zamanda ödeyeceğini söyleyince takipsizlik kararı verildi. Bunu karşın E.Ö.'nün paranın kalan kısmını ödemediğini ileri süren Alacaatlı, kadın hakkında tekrar suç duyurusunda bulundu.

'KREDİYİ ÖDEYEMEDİM, EVİME İCRA GELDİ'

Dil kursuna ödediği parayı kredi olarak bankadan çektiğini  bunu ödeyemeyince evine haciz geldiğini anlatan Alacaatlı, "Çok zor günler geçiyoruz. Yurt dışı hayalim yarıda kaldı. Paramızı almak istedik 3 yıldır oyalanıyoruz. Huzurum kalmadı. Bankadan kredi çekmiştim ödeyemedim. Evime icra geldi, eşim 3 aylık hamile iken eve icra memuru geldi. Şahıstan şikayetçi olduk. E.Ö., parayı ödeyeceğini söylüyor ancak 3 yıldır ödeme yapılmadı. Sürekli paramızı almak için görüşüyoruz ama her seferinde aynı şeyleri söylüyorlar. Paramızı ödemedikleri gibi tehditler de alıyoruz" dedi.


Dil okulu üzerinden İngiltere'ye gitmek isterken dolandırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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