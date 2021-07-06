Dil kökü geride doğan bebek, Uşak'ta uygulanan tedaviyle beslenmeye başladı
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Dil kökü geride doğan bebek, Uşak'ta uygulanan tedaviyle beslenmeye başladı

Dil kökü geride doğan bebek, Uşak'ta uygulanan tedaviyle beslenmeye başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Sağlık

Gaziantep'te dil kökü geride doğan ve bu nedenle ememeyen 1 aylık bebek, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan plak tedavisiyle biberonla beslenmeye başladı.

Gaziantep'te dil kökü geride doğan ve bu nedenle ememeyen 1 aylık bebek, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan plak tedavisiyle biberonla beslenmeye başladı.

Gaziantep'te yaşayan Ahmet-Yurdanur Şumnu çiftinin ilk bebekleri Asel Melek, "Pierre Robin Sendromu" nedeniyle dil kökü geride olarak dünyaya geldi.

Beslenme sırasında meydana gelen morarmalar nedeniyle Gaziantep'te yoğun bakıma alınan Asel Melek bebek, ailenin Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalığa ilişkin özel bir tedavi yönetiminin uygulandığını öğrenmesiyle 25 Haziran'da Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Uşak'a getirildi.

Hastanenin Dr. Öğretim Üyesi Serap Titiz tarafından hazırlanan dil itici aparatın (preepiglottik buton plağı) uygulanmasıyla dil kökü öne çekilen bebek, biberonla beslenmeye başladı.

Anne Yurdanur Şumnu, AA muhabirine uygulanan tedavinin çok başarılı olduğunu, bebeklerinin 5 gün içinde biberonla beslenmeye başladığını belirterek, "Allah'a binlerce kere şükür, kızım şu an emebiliyor. Hiç umudumuz yoktu. Burası bize bir ışık oldu. Hekimlerimiz gece gündüz demeden bütün sıkıntılarımıza yardımcı oldular. En ufak bir sıkıntımızda yetiştiler." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Titiz ise bebeğin "Pierre Robin Sendromu" olduğunu ancak solunum sıkıntısı çekmediğini, sadece beslenme sorunu yaşadığını söyledi.

Titiz, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun rahat beslenebilmesi için damağında anne memesini sıkıştırabilmesi lazım diliyle. Bebeğimizin dili geride olduğu için bu işlemi gerçekleştiremiyordu. Yaptığımız plakla dili önde tutabildiğimiz için çocuk rahat bir şekilde emebiliyor. Meleğimize bu tedaviyi uyguladık ve çok kısa sürede de emmesini sağladık. Tedavide biz de ailenin bir parçası oluyoruz. Çocuğun beslenebilmesini sağlamanın verdiği mutluluk hiçbir şeyle ölçülemez. Ailenin ilk geldiğinde gözlerindeki umutsuzluğun yerini umuda bırakmasının verdiği mutluluk ve bunu paylaşmak çok başka bir duygu."

"Son 5 ayda 10'uncu hastamızı tedavi ettik"

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Bora Baysal da Asel Melek'in son 5 ayda aynı sendrom nedeniyle kabul ettikleri 10'uncu bebek olduğunu, bunların 6'sının il dışından geldiğini aktardı.

Ülke genelinde bu tedavi yönteminin uygulandığı ender merkezlerden biri olduklarına işaret eden Baysal, "Dolayısıyla bizim için çok gurur verici. Bununla birlikte çocuklarımızın canını acıtmadan, ameliyat etmek zorunda kalmadan bu yöntemlerle hedefimize varabilmek bizi çok mutlu ediyor. " diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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