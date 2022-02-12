Dil eğitimi alacaklar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Dil eğitimi alacaklar

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Dil eğitimi alacaklar

DÜZCE (İHA) – Düzce'de görev yapan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya dil eğitimi için yurt dışına gidecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de görev yapan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya dil eğitimi için yurt dışına gidecek. Vali Atay, Düzce'de ki çalışmaları sebebi ile iki isme başarı belgesi verdi.

Kaymakamlar kararnamesi ile Düzce'ye atanan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya, dil eğitimi için İngiltere'ye gidecek. Dil kursu için Düzce'de ki görevlerinden ayrılacak olan Vali Yardımcısı Batuhan Sarıoğlu ve Çilimli Kaymakamı Nur Yalçınkaya Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Düzce'de ki görev süresince başarılı çalışmalar gerçekleştiren Vali Yardımcısı Sarıoğlu ve Kaymakam Yalçınkaya'ya Vali Atay başarı belgesi verdi. - DÜZCE

Dil eğitimi alacaklar

Dil eğitimi alacaklar

Dil eğitimi alacaklar

İhlas Haber Ajansı - Politika

England, Çilimli, Düzce, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title