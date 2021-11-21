Dil Bayramlarının 2'nci yılını kutladılar... "Türk alfabesini de örnek aldık"

Türkiye'de yaşayan Özbekler, dün Dil Bayramlarını kutladı. Türkiye'deki Özbek öğrenciler Cemiyeti ve Özbekistan Gençleri Evrensel Birliği, olarak düzenlenen 'Dil Milletin İftiharıdır' etkinliği, Özbekistan İstanbul Başkonsolosluğu tarafından da desteklendi. 21 Ekim 1989'da Özbekistan dilinin devlet makamlarına geçmesine rağmen Özbekler, bayramlarını kutlamıyorlardı. Bu yıl 2'nci Dil Bayramlarını kutlayan Özbekler, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bir araya geldi. Özbekistan kültürüne ait şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği, milli dansların yapıldığı ve söyleşilerin gerçekleştirildiği etkinlikte renkli anlar yaşandı. Programa İstanbul Başkonsolosluğu Başkatibi Sherzod Abdunazarov, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Özbekistanlı Gazeteci Abdulkarim Mirzaev de katıldı.

"ONLAR GÜÇLENİRSE TÜRKİYE DE GÜÇLENİR"

Etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise üniversitelerinde binin üzerinde yabancı öğrencileri olduğunu ve bunların içinde Özbek öğrencilerin olduğunu söyledi. Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlardakileri kardeş olarak gördüklerini belirten Prof. Dr. Oğurlu, "Biz Özbeklerle de aynı dili konuşuyoruz. Arada tarihi, coğrafi bağlarımız var. Ortak tarih, kültür, dil ve inancı paylaştık. Onların güçlenmesi, Türkiye'nin de güçlenmesi demektir. Dil milletin iftiharı, gururudur. Biz de bunu güzel bir organizasyonla kutlamış olduk" açıklamasını yaptı.

"KÖKLÜ BİR DİL OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTEDİK"

Etkinliğin sunuculuğunu yapan Gulina Yusupova, yaklaşık yedi yıldır Türkiye'de olduğunu belirtti. Programdaki gösterileri çok beğendiğini ifade eden Yusupova, "Biz burada özellikle Türk aile dilinden biri olan Özbek dilinin ne kadar köklü olduğunu göstermeye çalıştık. Bu kapsamda da Özbek dilinde çalışmalar yapan şairler, yazarların eserlerini burada seslendirdik" diye konuştu.

Dil Bayramlarını Türkiye'de kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Yusupova, kiril alfabesinden latin alfabesine geçiş sürecinde Türkiye'yi de örnek aldıklarını söyledi.