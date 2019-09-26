Dil Bayramı mesajları 26 Eylül Dil Bayramı mesajları

26.09.2019 09:50

87 yıl önce alınan kararla 26 Eylül, Dil bayramı olarak kutlanıyor. Türk dilini korumak ve Türkçe hakkında farkındalık oluşturmak için ilan edilen Dil Bayramı'nın 82'ncisinde topluma önderlik eden birçok isimden kutlama mesajları geldi.

ERDOĞAN'DAN DİL BAYRAMI MESAJI: TÜRKÇEMİZ, MİLLETİMİZİ BİR ARADA TUTAN DEĞER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dil bayramı mesajı: "Dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan kadim dilimiz Türkçe, asırlar boyunca çok farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu topraklarda, milli kültürümüzün ve milli kimliğimizin oluşmasına vesile olmuştur."

TÜRK DİL KURUMU BAŞKANI: 87. DİL BAYRAMI KUTLU OLSUN

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN Dil Bayramı mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla 1932 yılında düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül'ü her yıl "Dil Bayramı" olarak kutluyoruz. Dilimizin, yani millî kimliğimizin bayramı olan bu günde Türkçemize emek verenlerden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesi saygı ve minnetle anıyoruz. Dil Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Orhun Abideleri

EN GÜZEL DİL BAYRAMI MESAJLARI

Mustafa Kemal Atatürk:Bizim ahenkli, zengin dilimiz yeni Türk harfleriyle kendini gösterecektir.

Mustafa Kemal Atatürk: Milli his ile dil çok kuvvetlidir… Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk: Türk milletinin dili Türkçedir. Türk dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır.

Mustafa Kemal Atatürk: Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, bilinçle işlensin.

Mustafa Kemal Atatürk: Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil, bilinçle işlensin.

Mustafa Kemal Atatürk: Türk demek, dil demektir. Millet olmanın en belirgin niteliklerinden biri dildir. "Türk milletindenim." diyen kişi, her şeyden önce kesinlikle Türkçe konuşmalıdır.

Mustafa Kemal Atatürk: Gaye, bugünkü ve yarınki Türk'ün medeniyetini kucaklayacak en güzel ve en ahenkli Türkçe'dir.

Oktay Sinanoğlu: Başka hiçbir dil bilmeden sizi Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar götürebilecek tek dil vardır: Türkçe! Dilinize sahip çıkın.

Ziya Gökalp: Türklüğün vicdanı bir, Dini bir, vatanı bir, Fakat hepsi ayrılır, Olmazsa lisanı bir.

Ziya Gökalp: Tûran'ın bir ili var Ve yalnız bir dili var. Başka dil var diyenin, Başka bir emeli var.

Yahya Kemal: Türkçenin çekilmediği yerler vatandır ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar. Vatanın kendi gövde ve ruhu Türkçedir.

Hüseyin Nihâl Atsız: Dil; bir milletin sembolüdür. O milleti bir arada tutan ve yok olmasını engelleyen biricik faktördür.