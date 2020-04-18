Diktiği maskeyi İspanya'daki kızına ulaştıramıyor... Türkiye evde onlar maske mesaisinde Diktiği maskeyi İspanya'daki kızına ulaştıramıyor.

Diktiği maskeyi İspanya'daki kızına ulaştıramıyor... Türkiye evde onlar maske mesaisinde

Kozan Halk Eğitim Merkezi'nde görevli usta öğreticiler, virüs salgınından vatandaşları korumak için dikiş makinelerinin başında durmadan mesai yaparak cerrahi maske üretiyor

Kızı İspanya'da kalan usta öğretici Dönay Karaman, "Keşke diktiğimiz maske ve tulumlardan kızıma da ulaştırabilsem" diye konuştu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeni ile vatandaşlar evde kalırken Halk Eğitim Merkezi'ndeki usta eğiticileri, halkın sağlığı maske mesaisine aralıksız devam ediyor. Dikiş makinesinin başında cerrahi maske üreten Dönay Karaman, "Kızım İspanya'da kaldı. Keşke diktiğimiz bu maske ve tulumlardan ona da ulaştırabilseydim" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli usta eğiticiler, halk sağlığını korumak için hergün binlerce maske üretiyor. 12 kişilik gönüllü halk eğitim öğreticileri, fabrikaya çevirdikleri atölyelerinde hafta içi ve hafta sonu Kozan halkının maske ihtiyacını karşılamak için fedakarca mesai yapıyorlar.

Konuyla ilgili konuşan Kozan Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Bünyamin Akbulut, "Ülkemizin içinde bir mücadele var. Bundan önce 2 bin 600 adet siperlikli maske üretimi yapmıştık. Şimdide cerrahi maske üretimini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar 6 bin'in üzerinde maske üretimi yaparak ücretsiz verdik. Bunlardan kamu kurumlarına çalışanlara talep edildiğinde ücretsiz bir şekilde veriyoruz. Sabah 8 den akşam 6'ya kadar mesaimiz sürüyor" dedi.

Usta öğreticiler sağlık için seferber oldu

Okul Aile Birliği Başkanı Emine Atlı, eğitimcilerin desteği ile malzemeleri aldıklarını dile getirerek, "Süreç başladığından beri müdürümüzün öncülüğünde halkımız, sağlıkçılarımızın sıkıntı yaşamaması için maske ve siperlikler ürettik. Elimizi taşın altına koyduk. İnşallah faydalı olmuşuzdur ve süreci en kısa sürede atlatırız" diye konuştu.

"Keşke kızımı getirebilsem yada buradan koruyucu yollayabilsem"

Usta öğretici Dönay Karaman, Kozanlıların sağlığı için mesai yaptıklarını belirterek kızının İspanya'da kaldığı ve gelemediği için üzgün ve kaygılı olduğunu belirtti. Kızına maskeler tulumlar dikmek istediğini de kaydeden Karaman, "Keşke getirebilsem çok zor. Erasmus eğitimi, için İspanyada eğitim görüyordu. Okulu devam edecek diye gelememişti ve şimdi orada kaldı. Keşke ona da maskeler, tulumlar dikip yollayabilsem" diye konuştu.

Öğreticilerden Nursel Kırıkyalım da bir an evvel virüsten kurtularak ülkemizin eski günlerine dönmesi duacı olduklarını da belirterek çalışmalara yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydetti.

Kaynak: İHA