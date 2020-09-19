Diktatör ne demek? Diktatör kelimesinin anlamı nedir? Diktatör ne demek TDK? Kelime diktatörlüğü ne demek?
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Diktatör ne demek? Diktatör kelimesinin anlamı nedir? Diktatör ne demek TDK? Kelime diktatörlüğü ne demek?

Latinceden gelen diktatör kelimesi emir veren anlamında kullanılır. Diktatör kelimesinin anlamı nedir TDK? Diktatör ne demek? Kelime diktatörlüğü yapmak ne anlama gelir?

Diktatör ne demek? Diktatör kelimesinin anlamı nedir? Diktatör ne demek TDK? Kelime diktatörlüğü ne demek?
19.09.2020 10:27 | Son Güncelleme: 19.09.2020 10:31

Uzun yıllardır kullandığımız fakat anlamını bilmediğimiz diktatör kelimesi nereden gelmektedir? Diktatör ne demektir? Diktatör kelime ne anlama gelir TDK? Tüm soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz.

DİKTATÖR NE DEMEK?

Diktatör, elinde mutlak ve sınırsız bir otoriteye sahip olan yöneticilere verilen tanımdır. Bir diktatör tarafından yönetilen ülkelere ise diktatörlük denilmektedir. Terim, Antik Roma'da, Roma Diktatörlüğü'nün senatosu tarafından acil durumlarda cumhuriyeti yönetmesi için atanan ve olağan dışı görevler üstlenen magistratus'un unvanından gelmektedir. Günümüzde ise bu tanım daha çok muhalefeti bastıran, ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve yetkilerini kötüye kullanan liderler için kullanılmaktadır.

Diktatörlükler genellikle seçimlerin ve sivil özgürlüklerin askıya alınması, olağanüstü hal ilan edilmesi, demokratik yollar kullanılmadan kanunlaştırılan kararname, siyasi muhaliflere baskı, hukukun üstünlüğü prosedürlerine uymama ve kişilik kültü ile ortaya çıkmaktadır. Diktatörler tek parti rejimlerinde sıklıkla görülmekte, bazı baskın parti sistemlerinde de ortaya çıkabilmektedirler.

Tarih boyunca; askeri cuntalar, tek partili devletler, baskın partili sistemin egemen olduğu devletler ve kişisel bir yönetim altındaki sivil hükümetler gibi farklı rejimlerde iktidara gelen çeşitli liderler diktatör olarak tanımlanmıştır. Diktatörler sol veya sağ siyasi görüşlere sahip olabilirler.

DİKTATÖR NE ANLAMA GELİR TDK?

-Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse

- Zorba

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