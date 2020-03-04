DİKOSAB’dan son Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür ziyareti
Bursa Deri ihtisas ve Karma OSB (Bursa DİKOSAB) Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte son Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.
04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43
Bursa Deri ihtisas ve Karma OSB (Bursa DİKOSAB) Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte son Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.
Kaynak: Dunya.com