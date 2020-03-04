DİKOSAB’dan son Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür ziyareti

04.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:43

Bursa Deri ihtisas ve Karma OSB (Bursa DİKOSAB) Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Rifat Aygüler, 24, 25 ve 26. Dönem Milletvekili Hüseyin Şahin ile birlikte son Başbakan Binali Yıldırım'ı ziyaret etti.