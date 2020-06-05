Dikmen Yaylası'ndaki şakayık çiçekleri koruma altına alındı
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Dikmen Yaylası'ndaki şakayık çiçekleri koruma altına alındı

Sakarya'da Dikmen Yaylası'nda rastlanılan şakayık çiçekleri koruma altına alındı.

05.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:18

Sakarya'da Dikmen Yaylası'nda rastlanılan şakayık çiçekleri koruma altına alındı.

Hendek ilçesinde 1740 rakımlı yaylada şakayık çiçeğiyle karşılaşan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaylada yaptıkları incelemenin ardından şakayık çiçeği olduğu belirlenen bitkiler koruma altına alındı. Koparılması yasak olan ve para cezası uygulanan çiçeklerin bulunduğu bölgelere tabela asıldı.

Sıcaklık şartlarına bağlı olarak ömrü 10 ila 20 gün olan ve yılda bir defa açan şakayık çiçeği, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Dikmen Mahallesi muhtarı Menderes Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında "yayla çiçeği" olarak bilinen şakayık çiçeği ile ilgili yetkililerle görüştüklerini belirterek, "Ekipler gelerek burada inceleme yaptılar ve yazılar yazarak çiçekleri koruma altına aldılar. Bunları koparmanın cezası 61 bin 800 lira. Bunlar endemik bitkidir, kozmetik ve ilaçlarda kullanılır. Bu bitkinin değerli olduğundan ve varlığından vatandaşların haberi yoktu." diye konuştu.

Yaylaya gelen vatandaşlardan Osman Pala da yapılan bu çalışma sayesinde halkın bilinçlenmesinin artacağını ve bu tür bitkilerin daha fazla koruma altına alınabileceğini kaydetti.

Dikmen Yaylası'ndaki şakayık çiçekleri koruma altına alındı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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