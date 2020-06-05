Dikmen Yaylası'ndaki şakayık çiçekleri koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dikmen Yaylası'ndaki şakayık çiçekleri koruma altına alındı

Sakarya'da Dikmen Yaylası'nda rastlanılan şakayık çiçekleri koruma altına alındı.

Dikmen Yaylası'ndaki şakayık çiçekleri koruma altına alındı
05.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:30

Sakarya'da Dikmen Yaylası'nda rastlanılan şakayık çiçekleri koruma altına alındı.

Hendek ilçesinde 1740 rakımlı yaylada şakayık çiçeğiyle karşılaşan vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaylada yaptıkları incelemenin ardından şakayık çiçeği olduğu belirlenen bitkiler koruma altına alındı. Koparılması yasak olan ve para cezası uygulanan çiçeklerin bulunduğu bölgelere tabela asıldı.

Sıcaklık şartlarına bağlı olarak ömrü 10 ila 20 gün olan ve yılda bir defa açan şakayık çiçeği, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Dikmen Mahallesi muhtarı Menderes Ayvaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında "yayla çiçeği" olarak bilinen şakayık çiçeği ile ilgili yetkililerle görüştüklerini belirterek, "Ekipler gelerek burada inceleme yaptılar ve yazılar yazarak çiçekleri koruma altına aldılar. Bunları koparmanın cezası 61 bin 800 lira. Bunlar endemik bitkidir, kozmetik ve ilaçlarda kullanılır. Bu bitkinin değerli olduğundan ve varlığından vatandaşların haberi yoktu." diye konuştu.

Yaylaya gelen vatandaşlardan Osman Pala da yapılan bu çalışma sayesinde halkın bilinçlenmesinin artacağını ve bu tür bitkilerin daha fazla koruma altına alınabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı Haber
Son Dakika: Yunanistan tarafından polis botumuza ateş açıldı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı Haber
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Koronavirüse yakalanan kadının öptüğü muavin ve otobüstekilerin testleri negatif çıktı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Tanju Çolak'tan yabancı futbolculara tepki: Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Komşusunu vahşice öldürdü! Defalarca bıçakladıktan sonra balta ile vücudunu parçaladı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Korona olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastane girişine böyle astı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Diyarbakır'daki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Hırsızların otomobilini tekerleksiz bıraktığını gören araç sahibi, şoke oldu
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı
Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda...
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Jennifer Aniston, çıplak pozunu koronavirüs yardım kampanyası için açık arttırmaya çıkardı
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Koca Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Hülya Avşar Birce Akalay Şeyma Subaşı Haldun Dormen
Spor Ali Koç Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mehmet Aurelio
Daha Fazla Libya Antalya Resmi Gazete Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Dikmen Yaylası'ndaki şakayık çiçekleri koruma altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 10:30:04. #1.15#
title