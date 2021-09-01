Dikmen Deresi'nde yürütülen atıkla mücadele çalışmaları tamamlandı

Dikmen Deresi'nde yürütülen atıkla mücadele çalışmaları tamamlandı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden, kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf etme kapsamında Mürsel Uluç Mahallesi, Dikmen Deresi Mevkii'nde başlatılan...

Dikmen Deresi'nde yürütülen atıkla mücadele çalışmaları tamamlandı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden, kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf etme kapsamında Mürsel Uluç Mahallesi, Dikmen Deresi Mevkii'nde başlatılan atık temizleme çalışmaları tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, başkent genelinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden, kent estetiğini bozan metruk yapıları bertaraf etme çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda, görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapılara ait atıkları temizleyen Fen İşleri ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekiplerince son olarak çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan Mürsel Uluç Mahallesi, Dikmen Deresi Mevkii'nde başlatılan atık temizleme çalışmaları tamamlandı.

Bin 413 kamyon atık, bölgeden temizlendi

Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin 9 Kasım 2020 tarihinden itibaren ortak sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Mürsel Uluç Mahallesi Dikmen Deresi Mevkii'nde bin 413 kamyon hafriyat toplandı.

Dikmen Deresi'nde gecekondu, çadır ve barakaların kaldırıldığını ve bölge sakinlerinin rahat bir nefes aldığını belirten Kent Estetiği Daire Atık Projesi Sorumlusu Aysu Kırmızı, çalışmalara ilişkin, "Atık temizliği projesi kapsamında biten çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Şu an içinde bulunduğumuz bölge Mürsel Uluç Mahallesi Dikmen Deresi. Buradaki çalışmamıza ilk başladığımız günden itibaren Büyükşehir Belediyesi olarak 198 çadır, baraka ve gecekondu yıkımı gerçekleştirdik. Bundan kaynaklanan bin 413 kamyon çöp ve molozun alımını sağladık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Cenik