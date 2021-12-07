Dikmen'de plakasız motosikletle işlenen cinayetin zanlısı tutuklandı

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Ankara'da alacak verecek nedeniyle daha önce tartıştığı arkadaşını plakasız motosiklet üzerinden ateş açarak öldüren zanlı tutuklandı.

Çankaya Dikmen Mahallesi Sinan Caddesi'ndeki bir kafeden arkadaşıyla çıkan Cengiz Alışlı'nın, motosiklet üzerinden açılan ateşle 2 Kasım'da öldürülmesi üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, olay yerine yakın bir yerde terk edilmiş halde buldukları motosikletin sahibi Erol Atlı'yı gözaltına aldı.

Atlı, ilk ifadesinde kendisinin motosikleti kullandığını, arkasında oturan Murat Ağarlı'nın ateş ettiğini söyledi. Bunun üzerine yakalanması için çalışma başlatılan Ağarlı, Çankaya'da saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Ağarlı, aralarındaki alacak-verecek meselesi yüzünden Alışlı'yı öldürdüğünü söyledi.

Ağarlı'nın, yaklaşık 20 ayrı suç kaydı olduğu ve daha önce uyuşturucu suçundan girdiği cezaevinden martta tahliye olduğu öğrenildi.

Şüpheli Murat Ağarlı ile motosikleti kullanan Erol Atlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ağarlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Atlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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