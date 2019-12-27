Dikmen'de orman yangını
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Dikmen'de orman yangını

Sinop'un Dikmen ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

27.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:12
Dikmen'de orman yangını

'un ilçesinde iki farklı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Dikmen ilçesi Yukarı Çekmez köyü ile Yumaklı ve köyleri arasında meydana gelen örtü yangınında toplamda 6,5 hektar alan zarar gördü. Yangın, Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekiplerin yanı sıra Dikmen İlçe Jandarma ekipleri ve köylülerin yardımıyla kontrol altına alındı. Yangınların çıkış sebebi araştırılıyor. - SİNOP

Kaynak: İHA
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