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Dikkatsizliğin bu kadarı: Köpek bile bu kaza karşısında şaşırdı kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Dikkatsizliğin bu kadarı: Köpek bile bu kaza karşısında şaşırdı kaldı Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları kamerada Sakarya'da Ağustos ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

SAKARYA (İHA) - Dikkatsizliğin bu kadarı: Köpek bile bu kaza karşısında şaşırdı kaldı

Sakarya'da meydana gelen trafik kazaları kamerada

SAKARYA - Sakarya'da Ağustos ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Dikkatsizlik ve kural ihlali neticesinde meydana gelen kazanın birine ise köpeğin bile şaşırarak, sağa sola koşmaya başladığı anlar dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına Ağustos ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. KGYS'ye yansıyan kazalar Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

İlk görüntüde; Serdivan ilçesi Kenan Sofuoğlu Caddesi üzerinden Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'na doğru seyir halinde olan otomobil ile Bağlar Caddesi istikametinden Serdivan Caddesi'ne doğru ilerlemekte olan otomobilin çarpışması yer aldı. İkinci görüntüde ise, Adapazarı ilçesi Yeğenler Caddesi üzerinde ilerlemekte olan otomobilin, yaya geçidinden geçmekte olan vatandaşa yol vermediği ve vatandaşın ezilme tehlikesi atlattığı görüldü. Vatandaş, elindeki taşıdığı malzemenin ayağının üzerine düşmesi neticesinde acı içerisinde kalırken, o esnada arkasından gelen köpeğinse kaza sonrasında şaşırarak, sağa sola koşmaya başladığı anlar kameraya yansıdı.

Dikkatsizliğin bu kadarı: Köpek bile bu kaza karşısında şaşırdı kaldı

Dikkatsizliğin bu kadarı: Köpek bile bu kaza karşısında şaşırdı kaldı

Dikkatsizliğin bu kadarı: Köpek bile bu kaza karşısında şaşırdı kaldı

Dikkatsizliğin bu kadarı: Köpek bile bu kaza karşısında şaşırdı kaldı
İhlas Haber Ajansı / Burak Can Tokyürek - Son Dakika Haberleri
Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı

Dikkatsizliğin bu kadarı! Köpek bile kaza karşısında neye uğradığını şaşırdı

 Korku filmi gibi! Bir anda üzerine koşan köpeğin saldırısına uğrayan kızın kulağı koptu

Korku filmi gibi! Bir anda üzerine koşan köpeğin saldırısına uğrayan kızın kulağı koptu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
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