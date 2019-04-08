Dikkatsiz Sürücü Yol İşçilerine Çarptı

– Güney Afrika'da gerçekleşen kazada, sağ şeritte giden bir otomobil yol çalışması yapan işçilere çarptı. Yaşanan kazada bir işçi ağır yaralandı. Kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Başkent Cape Town'un yakınında bulunan Grabouw bölgesindeki bir otobanda gerçekleşen kazada, sağ şeritte seyir halinde olan dikkatsiz sürücü, yol çalışması yapan işçilere çarptı. Yaşanan kaza başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, arkasından hızla gelen aracı son anda fark eden Xolele Phindela (32) sola doğru kaçmaya çalışsa da kendisini kurtaramadığı ve aracın çarpmasıyla yerden iki metre yüksekliğe uçtuğu görüldü. Kaza sonucu ağır yaralanan Phindela, hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı, çarpıp kaçan sürücünün ise henüz bulunamadığı belirtildi.

Ayrıca, kazayı kaydeden aracın sürücüsü Lydon'ın, ailesi ile seyahat ettiği belirtilirken; eşi Elri'nin, "Çarpma anında işçinin bir uzvunu kaybettiğini düşündüm" dediği belirtildi. Lydon'ın ise, "Berbat bir durum. Yaşadığımız travma tarif edilemez. 7 ve 10 yaşındaki çocuklarımız da araçtaydı ve bu olaydan dolayı kötü etkilendiler" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA