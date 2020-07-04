Dikkatsiz sürücü yanındaki otomobili çarpınca fark etti
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Dikkatsiz sürücü yanındaki otomobili çarpınca fark etti

Denizli'de dikkatsiz sürücü kavşaktan dönmek isterken yanında seyir eden otomobile çarptı.

Dikkatsiz sürücü yanındaki otomobili çarpınca fark etti
04.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:25

Denizli'de dikkatsiz sürücü kavşaktan dönmek isterken yanında seyir eden otomobile çarptı. O anlar ise bir başka otomobilin araç kamerasına yansıdı. olayda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mehmet Dönmez Caddesi üzerinde meydana geldi. Ana caddeye bağlanmak üzere ışıklardan hareket eden dikkatsiz sürücü dönmek istediği sırada yanındaki otomobili fark etmedi. Dönmek için sağ şeritten sola doğru sinyal verdiği sırada manevra yapan hafif ticari aracın sürücüsü sağındaki otomobile çarptıktan sonra fark etti. O anlar ise bir başka otomobilin araç kamerasına an be an yansıdı. Olayda ölen ya da yaralan olmazken iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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