Dikkatsiz sürücü kazaya neden oldu



KAYSERİ - Kayseri'de meydana gelen ve dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen trafik kazasında, kavşaktan kontrolsüz çıkan bir minibüsü son anda fark eden sürücünün kullandığı otomobil, zikzak çizerek önce park halindeki kamyona ardından kaldırıma çarparak durabildi.

Kazayı fark eden vatandaşlar yardıma koşarken, maddi hasarlı kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.