Dikkatsiz Sürücü Çukura Uçtu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir sürücü otomobiliyle üst geçit inşaatındaki çukura uçtu.



Edinilen bilgiye göre, Abdullah C. yönetimindeki 42 BS 521 plakalı otomobil, Manavgat Çevreyolu Alparslan Türkeş Bulvarı girişinde yapımına başlanan üst geçit çalışmaları için açılan çukura uçtu. Otomobil sürücüsünün dikkatsizliği nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada otomobil çukur içerisine sıkışırken, otomobilin camından çıkan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. - ANTALYA