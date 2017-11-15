Dikkatsiz Otobüs Şoförü, Temizlik İşçisinin Kafasını Ezdi
Hindistan'da dikkatsiz sürücü, yol kenarındaki temizlik işçisine çarpıp onu düşürdükten sonra kafasının üstünden geçti. Korkunç kaza, kameraya yansıdı.
Hindistan'da korkunç bir kaza gerçekleşti.
TEMİZLİK YAPAN İŞÇİYE ÇARPTI
Dikkatsiz otobüs şoförü, önce yol kenarında temizlik yapan işçiye çarptı.
İŞÇİNİN KAFASINI EZİP GEÇTİ
Ardından refüje takılarak yere düşen adamın başının üzerinden geçti.
KORKUNÇ KAZA KAMERADA
Talihsiz adam oracıkta hayatını kaybederken, feci kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.