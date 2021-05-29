Dikkatsiz kepçe operatörü yıkım esnasında 2 binaya zarar verdi
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Dikkatsiz kepçe operatörü yıkım esnasında 2 binaya zarar verdi

Dikkatsiz kepçe operatörü yıkım esnasında 2 binaya zarar verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı binanın yıkımı yapıldığı sırada, kepçe operatörünün dikkatsizliği nedeniyle 2 bina zarar gördü.

Sultangazi'de kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı binanın yıkımı yapıldığı sırada, kepçe operatörünün dikkatsizliği nedeniyle 2 bina zarar gördü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Sultangazi Uğurmumcu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı binanın yıkımı yapılıyordu. Yıkım esnasında kepçe operatörünün dikkatsizliği nedeniyle yanında bulunan iki bina zarar gördü. Binalarında sarsıntıyı hisseden vatandaşlar, kendini dışarı attı. İnşaatı yapan müteahhit firma tarafından yetkilinin bulunmadığı alanda kepçe operatörünün yetkili benim demesine sinirlenen daire sahipleri duruma tepki gösterdi. Yaşanan olayın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ardından gelen yetkililer zararı karşılayacaklarını belirtti.

Daire sahiplerinden Mehmet Çalışkan, "Sabah yıkıma geldiler ben de bu kepçeyle mi yıkacaksınız diye sordum evet dediler ve başladılar yıkmaya o esnada her iki binaya birden zarar verdiler zararı karşılayacaklarını söylediler ama bu şekilde devam ederlerse daha büyük zarar olabilir yıkım şimdilik durduruldu pazartesi günü ise devam edilecek" dedi.

Daire sahiplerinden Fahri Gazi, "Yıkım başladığı an tedbir alınması gerekiyor hafriyatın alınması ve binanın yıkılması için tabii ki yapılacak biz buna karşı değiliz 3 yıl önce kendi binamızı yıkıp yeniden yaptık ancak bu şekilde yapılmaması gerekiyordu bu yıkım değişik sistemler ve yöntemler ile yapılmalıydı böylelikle hiç kimseye zarar verme durumları söz konusu olmayacaktı binamızın almış olduğu bir hasar var zararınızı karşılayıp yeniden yapacağız diyorlar bunu söylemenize gerek yok ama bu şekilde mağdur olmaktansa baştan tedbir alınmış olsa kimse zarar görmezdi şimdi zabıta ve mühendis arkadaşlar yıkımın durdurulduğunu söylüyorlar ayrıca söyledikleri doğru ise bugün için yıkım kararı olmadığını da söylüyorlar eğer ki yıkım kararı yok ise gümrükten mal kaçırır gibi oldu bittiye getirmenin de bir anlamı yok" dedi. - İSTANBUL

Dikkatsiz kepçe operatörü yıkım esnasında 2 binaya zarar verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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