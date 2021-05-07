Dikkatsiz bisikletli ölümden döndü

Batman'da bisiklet süren bir genç, aniden yola çıkması sonucu hafif ticari araçla çarpıştı.

Batman'da bisiklet süren bir genç, aniden yola çıkması sonucu hafif ticari araçla çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bisikletli genç, aniden yola çıkması sonucu caddede seyir halinde olan hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar bisiklet kullanan gencin yardımına koştu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, bölgede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı