Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti
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Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti

Denizli'de bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, sürücünün dikkati sayesinde son anda fark edildi.

Dikkatli sürücü motor bölümüne giren yılanı son anda fark etti
30.05.2020 19:50 | Son Güncelleme: 30.05.2020 19:56

Denizli'de bir otomobilin motor bölümüne giren yılan, sürücünün dikkati sayesinde son anda fark edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yılanı otomobilden çıkarıp doğal yaşam alanına bıraktı.

Edinilen bilgilere göre, olay Bulan ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Rıfat Öz, 07 ARF 30 plakalı otomobiline bineceği sırada aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti. Öz'ün, itfaiye ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye gelen ekipler olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu yılanı motor bölümünden çıkardı. Özel bir torbaya alınan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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