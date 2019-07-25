"Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesinde Tekirdağ'da 2 öğrenci dereceye girdi

Tekirdağ'da "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi çerçevesinde Türkiye geneli yarışmada dereceye giren iki öğrenciye bisiklet verildi.

Daha önce düzenlenen proje ile trafik uygulama noktalarında çocuklara dağıtılan ve ebeveynlerine trafik kurallarına uyup uymadıklarıyla ilgili notlar verdikleri karnelerin yarıştığı yarışma kapsamında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Türkiye genel düzenlenen yarışmada dereceye giren 100 kişiden ikisi Tekirdağ'dan çıktı. "Dikkat Sizden Notlar Bizden" proje çerçevesinde Tekirdağ'da dereceye giren 2 öğrenciye bisikletleri hediye takdimi için Tekirdağ Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve çok sayıda jandarma ve polis katıldı.

Vali Yıldırım törende yaptığı konuşmada, "Modern ülkelerde trafik kazaları çok az. Niye? Çünkü trafikte seyreden vatandaşlarımız, sürücülerimiz çok dikkatli davranıp, kurallara uyuyorlar. Gerek yayanın güvenliği gerekse araçların güvenliği gerekse çevrenin ve çevreden çıkabilecek her hangi bir canlının güvenliği çok önem taşıyor. Buna da çok dikkat ediliyor. Bizim de az önce Jandarma Komutanımız da söyledi. 2018 yılında kaza istatistikleri açıklandığında hepimiz hayretler içerisinde kaldık. Bu oranların mutlaka düşürülmesi lazım. 6 bin 675 ölümlü kaza bu hakikaten insanın içini acıtıyor. Avrupa'da bu anlamda ne yazık ki en önlerdeyiz. Bunun mutlaka geriye çekilmesi lazım. Ama bu geriye çekilme işi trafik kurallarına olan saygının, trafik kurallarına olan uyma düşüncesinin artmasıyla ancak meydana gelebilecek. Gerek sürücüyken gerek yayaya gerek araba ve diğer araçlara gerekse yaya iken araçların geçişine ve üzerimize düşen kurallara uyma mükellefiyetine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabi ki araç dediğimiz zaman sadece motorlu araçlar yok. Aynı zamanda insanlar tarafından kullanılan diğer araçlarda söz konusu. Bunlardan bir tanesi bisikleti, bir diğeri belki engelli araçları ve ya çocuk pusetleri bütün bunlara da çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle de motorsuz olan araçları kullananların araçlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Yayaya çok dikkat etmek gerekiyor. Yaya adımını yola attığı zaman Mutlaka sürücülerimizin yavaşlaması hatta gerektiğinde durması gerekiyor. Yaya geçitlerinin olduğu yerlerde bunlar ister trafik işaretli olsun. İster lambalarla, isterse sadece asfalt üzerine çizilmiş yaya geçitleri olsun. Bunların olduğu yerlere yaklaşan sürücülerimizin de mutlaka dikkatli olup, buradan her hangi bir şekilde yayanın geçip, geçmediğine dikkat etmesi gerekiyor. Eğer biz bunlar sağlayabilirsek, o zaman kazalarda kaybettiğimiz canların çok daha az olacağını inşallah bütün kalbimle söylüyorum. Kazaların sıfırlanacağına inanıyorum. Bu tamamen bizlerin elinde olan bir şey diye düşünüyorum. Jandarma Komutanımızın da söylediği gibi kazalardaki en yüksek oran sürücü dikkatsizliğidir. Aracın veya yolun kendisinden kaynaklanan kaza yüzde birkaç ile ifade edilir. Daha fazla değil. Onun için mutlaka direksiyon başına geçtiğimizde kendimizden başkalarının da o yol üzerinde seyahat ettiğini, başka araçlarında bulunduğunu, yayaların bulunabileceğini hatta şehirler arası yollarda özellikle belki farklı canlılarında yola çıkabileceğini unutmadan yolun hız kurallarına azami şekilde dikkat etmemiz gerekiyor. Bizim sadece trafik ekiplerine ister Jandarma, ister polis olsun. Trafik ekiplerimize yakalanmamak için değil, tamamen kendimize olan öncelikli saygımız, kurallara olan saygımız ve başkalarına olan saygımız için yapmak mecburiyetinde olduğumuzu bir defa daha bilelim" dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş da yaptığı konuşmada, "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında dereceye giren çocukları tebrik etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere bisikletleri takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA