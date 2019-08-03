Kocaeli'de, "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında, Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere bisiklet dağıtıldı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Bisiklet Dağıtım Törenine, Kocaeli Valisi Sayın Hüseyin Aksoy, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan ile hak sahipleri ve aileleri katıldı.

Vali Aksoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli konularının başında trafiğin geldiğini, trafik kazalarında çok sayıda insanın kaybedildiğini söyledi.

Can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının günümüzün en önemli sorunlarından biri olarak devam ettiğini dile getiren Aksoy, bu sorunları hafifletmek, en aza indirmek adına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla bakanlığa bağlı birimlerde önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Aksoy, ilk olarak jandarma ve emniyet teşkilatlarına bağlı trafik şubelerinde çalışan personel sayısının arttırıldığını anlatarak, "Hem emniyet hem de jandarma teşkilatımızda yeni görevlendirilen polis ve jandarmalarla trafikteki görevli ve araç sayımız artmıştır." dedi.

Çocuk ve gençlerin bu alandaki duyarlılıklarının trafik kazalarını önlemede oldukça fazla bir katkı sağlayacağını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti.

"Bu yönüyle çocuklarımızın içerisinde yer aldığı bir projede Türkiye geneli olarak hayata geçirilme noktasında belirli çalışmalar yapıldı ve bugün de bu çalışmalardan dolayı hediye almaya hak kazanan çocuklarımıza hediyelerini takdim edeceğiz. Trafikle mücadeleyi sadece emniyet ve jandarmamızdan beklemek yeterli değil, bu konuda sürücü olarak, yaya olarak hepimizin de uyması gereken kurallar ve davranışlar var. Bu yönüyle baktığımızda hepimizin trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmesi bu tür trafik kazalarının oluşmaması bakımından da önem arz etmektedir."

Konuşmaların ardından "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Gülşen Günsevinç, Nisa Şen, Miraç Arda Özgül, Seyit Emir Aydemir ve Tuna Özcan'a bisikletleri hediye edildi.

Kaynak: AA