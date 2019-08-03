Karabük'te, "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında, Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren 3 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı tatili süresince jandarma ve polis uygulama noktalarında çocuklara trafik karnesi ve kırmızı düdük dağıttıklarını söyledi.

Ramazan Bayramı süresince Karabük'te ölümlü trafik kazası meydana gelmediğini belirten Gürel, "Kurban Bayramı için tüm tedbirlerimizi aldık. İnşallah bayram süresince ölümlü trafik kazası meydana gelmez. Bazen yolların fiziki şartlarından bazen de sürücülerin dikkatsizliği ve aceleciliğinden kazalar yaşanıyor. Malın telafisi var ama canın telafisi olmuyor, geç olsun ama güç olmasın." dedi.

Gürel, İçişleri Bakanlığı tarafından "Kırmızı Düdük", "Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın" gibi birçok proje hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Emniyet ve jandarma ekiplerimiz tarafından bu projelerin uygulanması için çok büyük gayret sarf ediliyor. Özellikle ölümlü trafik kazalarını önlemek için büyük gayretler sarf ediyoruz. Bu gayretlerimiz neticesinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 33'lük bir azalma meydana geldi." diye konuştu.

Çocukların aileleriyle yaptıkları seyahatler sırasında aracı kullanan ebeveynlerine notlar verdiklerini ve doldurdukları karnelerin fotoğraflarını twitter üzerinden paylaşarak yarışmaya katıldıklarını anlatan Gürel, yarışmada ilk 100 içine girerek bisiklet ödülü almaya hak kazanan çocukları tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Konuşmanın ardından Vali Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve İl Jandarma Komutan Ali Sefa Yılmaz, dereceye giren Azra Nur Türten, Nehir Nergis Kanat ve Berrak Özüm Oktar'a bisikletlerini verdi.

Kaynak: AA