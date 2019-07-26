Mardin'de "Dikkat Sizden Notlar Bizden Projesi" kapsamında Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren bir öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması; çocuklarda ise trafik bilinci ve kültürünün yerleştirilmesi amacı ile İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi"nin devamı olan, "Dikkat Sizden Notlar Bizden Projesi" kapsamında başarılı olan Muhammed Enes Zenger derece elde etti.

Mardin Valisi Mustafa Yaman, makamında düzenlenen törende, Zenger'i tebrik etti.

Yaman, İçişleri Bakanlığınca Türkiye'de trafik kazalarını azaltmak, can kayıplarını ve hasarları önlemek için çeşitli projeler hayata geçirildiğini söyledi.

"Bu çalışmaları illerde bizler takip ediyoruz. Sürücülerin evlatlarını da bu projeye dahil ederek farklı bir uygulama yapıldı. Bayram tatili süresince Sayın Bakanımız başta olmak üzere bizler de yol kontrollerinde bulunduk. Genç kardeşlerimize yani araçlarda bulunan evlatlarımıza karneler verdik. O karnelerle bu yavrularımız şoförlük yapan büyüklerine notlar verdiler, onları ikaz ettiler. Bu karneler Bakanlığımıza gönderildi. Dönem dönem bu karneleri dolduran yavrularımıza çeşitli hediyeler veriyoruz. Farkındalık oluşturarak Muhammed Enes yavrumuz da Mardin'de bisiklet almaya hak kazandı."

Zenger de babası sayesinde bu uygulamayı duyduğunu ve uygulamaya katılarak ödül kazandığını belirtti.

Bu uygulama kapsamında hem trafik kurallarını öğrendiğini hem de büyüklerini uyardığını dile getiren Zenger, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da bu projeyi başlattığı için teşekkür etti.

Vali Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Zafer Tombul, proje kapsamında dereceye giren Muhammed Enes Zenger'e bisiklet ve katılım belgesi verdi.

Yaman, ayrıca başarılı öğrenci ve kardeşine taraftarı oldukları Fenerbahçe forması hediye etti.

Kaynak: AA