Mersin'de, "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında, Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren 3 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, valilik binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bu tür projelerle trafik kazalarını en aza indirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdüğünü belirten Su, "En çok aşırı hız nedeniyle kazalar meydana geliyor. Bunun dışında alkollü araç kullanımı, hatalı sollama ve benzeri sebeplerden dolayı trafik kazaları meydana gelmektedir. Biz bütün bu konularda farkındalığı artırmak, hız limitlerine vatandaşlarımızın uyması, özellikle araç kullanırken emniyet kemerinin takılması, çocuklara yönelik koltuk kullanımının ve motosiklet kullanılırken kask takılmasının yaygınlaştırılması konularında denetimlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Su, proje kapsamında dereceye giren 100 öğrenciye Türkiye genelinde bisiklet dağıtıldığını anımsatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"İçişleri Bakanlığımız her ilden bu ödülü kazanan çocuklarımıza bisikletlerini gönderdi. İlimizden de 3 yavrumuz bu kampanyaya katılarak başarı sağladı ve bisiklet almaya hak kazandı. Bu farkındalık eğitimlerimiz bundan sonra da en üst seviyede yapılmaya devam edecektir. Hükümetimiz hakikaten ulaşım altyapısı konusunda çok ciddi yatırımlar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Burada vatandaşlarımıza düşen trafik kurallarına uyarak kazaları en aza indirmek. İlimiz genelinde geçen yıla oranla yapılan bu denetimler sonucunda yaralamalı trafik kazalarında yüzde 15, ölümlü trafik kazalarında da yüzde 30 civarında azalma meydana gelmiştir. Vatandaşlarımıza trafik kurallarına uyma konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Vali Su, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutan vekili Albay Hasan Basri Uçar, dereceye giren Defne Kesici, Aras Baloğlu ve Eymen Akyurt'a bisikletlerini verdi.

Kaynak: AA