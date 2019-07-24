Adana'da, "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında Türkiye çapında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciye bisiklet hediye edildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, valilikte düzenlenen törende, "Dikkat Sizden Notlar Bizden" proje kapsamında trafik uygulama noktalarında çocuklara dağıtılan ve ebeveynlerine trafik kurallarına uyup uymadıklarıyla ilgili notlar verdikleri karnelerin yarıştığı yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

Vali Demirtaş, dereceye giren Göktürk Gedik ve Zeynep Elipe'ye bisikletlerini verdi.

Kaynak: AA