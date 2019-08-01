"Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyası

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında yürütülen "Dikkat Sizden, Notlar Bizden" kampanyasına katılan öğrencilere katılım belgesi verildi.

Gaziantep'te sosyal medya üzerinden kampanyaya katılan ve katılım belgesi almaya hak kazanan ilkokul öğrencileri Ahmet Buğra Kılınç ile İbrahim Veli Demirbilek'e Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen katılım belgesi, İl Jandarma Komutanlığı binasında İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Fikret Güvenir tarafından verildi.

Güvenir, trafik güvenliği konusunda Kılınç ve Demirbilek'e göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür etti.

Minik öğrencilere ayrıca çeşitli hediyeler de verildi.

Kaynak: AA